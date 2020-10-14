السعودية تبدأ في تطبيق المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة  

بدأت وزارة الحج السعودي اليوم في تطبيق المرحلة من تسجيل المعتمرين عبر تطبيق "اعتمرنا" ضمن خطة العودة التدريجية للعمرة التي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية والتي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وكانت الداخلية السعودية"، قررت رفع التعليق جزئيًا عن رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يتيح للفئات المستثناة من السعوديين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها، مشيره أنه تقرر السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج البلاد والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، كما السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية.

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