أعلنت صفاقس ثانية الولايات التونسية من حيث عدد السكان، اليوم الأربعاء عن منع التجمعات والتظاهرات وحظر جزئي للتجول في الليل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وانضمت صفاقس إلى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة والمنستير وسوسة، التي أعلنت في قت سابق عن الإجراءات نفسها في ظل انتشار العدوى وسقوط المزيد من الوفيات يوميا جراء الفيروس.
ومنعت السلطات الجهوية في صفاقس كل التجمعات والتظاهرات الثقافية، كما فرضت ارتداء الكمامات الواقية إجباريا وتطبيق البروتوكول الصحي بشكل صارم في المقاهي والحانات والفضاءات العامة والخاصة المغلقة وفي وسائل النقل.
ويبدأ منع التجول الليلي في سبع معتمديات في الولاية من بينها صفاقس المدينة منذ الليلة انطلاقا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، ومن السابعة مساء حتى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد.
ويصف المسؤولون بوزارة الصحة الوضع الوبائي في البلاد بـ"الدقيق" مع بلوغ معدل حالة وفاة كل ساعة بالفيروس منذ قرابة الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس: فرض حظر التجول بصفاقس للحد من انتشار كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.