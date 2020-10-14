تونس: فرض حظر التجول بصفاقس للحد من انتشار كورونا

أعلنت صفاقس ثانية الولايات التونسية من حيث عدد السكان، اليوم الأربعاء عن منع التجمعات والتظاهرات وحظر جزئي للتجول في الليل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانضمت صفاقس إلى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة والمنستير وسوسة، التي أعلنت في قت سابق عن الإجراءات نفسها في ظل انتشار العدوى وسقوط المزيد من الوفيات يوميا جراء الفيروس.

ومنعت السلطات الجهوية في صفاقس كل التجمعات والتظاهرات الثقافية، كما فرضت ارتداء الكمامات الواقية إجباريا وتطبيق البروتوكول الصحي بشكل صارم في المقاهي والحانات والفضاءات العامة والخاصة المغلقة وفي وسائل النقل.

ويبدأ منع التجول الليلي في سبع معتمديات في الولاية من بينها صفاقس المدينة منذ الليلة انطلاقا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، ومن السابعة مساء حتى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد.

ويصف المسؤولون بوزارة الصحة الوضع الوبائي في البلاد بـ"الدقيق" مع بلوغ معدل حالة وفاة كل ساعة بالفيروس منذ قرابة الأسبوع.