 الرئيس اللبناني يعلن تأجيل الاستشارات النيابية 

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غدا الخميس لاختيار شخصية سياسية لتولي الحكومة، أسبوعا، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية ميشال عون قرّر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أسبوعا، أي إلى يوم الخميس 22 تشرين الأول 2020 بالتوقيت نفسه"، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

وأوضح البيان أن التأجيل جاء "بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها".

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد حددت يوم غد الخميس موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية سياسية من الطائفة السنية لتشكيل الحكومة الجديدة.