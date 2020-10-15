رئيس وزراء الأردن يتوعد بتطبيق العقوبات على مخالفى قيود كورونا

ووجه الخصاونة، خلال أول جلسة للحكومة، الوزارات والدوائر الحكومية، بالأخذ بالإجراءات الوقائية، المتمثلة فى التباعد الجسدى وارتداء الكمامات والتعقيم، ويضمن حماية المواطنين وسلامتهم.
وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، كلف يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجارى، بشر هانى الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة عمر الرزاز، التى قبل الملك استقالتها فى الثالث من الشهر ذاته.
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