قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين فى بيت لحم

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلى اعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأخر من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وفى الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدة أحياء فى المدينة واستدعدت 3 فلسطينيين، وسلمت اثنين أخرين بلاغا لمقابلة مخابراتها، كما داهمت بلدة دورا جنوب المحافظة وسلمت فلسطينيا بلاغا مماثلا لمقابلة المخابرات الإسرائيلية
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