بغداد تحرم مجموعة تركية من تطوير حقل غاز المنصورية

قال وزير النفط إحسان عبدالجبار، اليوم الخميس، إن بلاده ألغت عقدا لتطوير حقل غاز المنصورية مع مجموعة تركية بقيادة "تابو"، فى منطقة ديالى، بحسب وكالة الأنباء العراقية.





وفى بيان رسمى، كشف وزير النفط عن منح تطوير الحقل جولة تنافسية لعدد من الشركات العالمية، مضيفا: "الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول فى جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازى فى ديالى، الذى يعد الأول من نوعه فى المحافظة وتقديم أفضل العروض". وأشار إلى أن وزارة النفط ستختار الشريك الجديد الذى سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل، وبما يضمن أفضل مردود اقتصادى للدولة، موضحا أن المخزون الغازى فى الحقل يقدر بـ 4.5 تريليون متر مكعب. وعبرت بغداد عن رفضها سلوك أنقرة العدوانى تجاه حدودها أكثر من مرة، وفى أغسطس الماضى، ألغى العراق رسميا زيارات لمسؤولين أتراك، وأغلق المنافذ الحدودية والمطارات أمام المواطنين الأتراك، ردا على انتهاك أنقرة لسيادة البلاد والاعتداء على أراضيها.

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