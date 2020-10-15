الرئيس الجزائرى : لا حل لقضة الصحراء الغربية إلا باستفتاء الشعب الصحراوى

وأضاف "تبون"، "أنه بالنسبة للجزائر، شعبا وجيشا ومؤسسات، فإن قضية الصحراء الغربية قضية استعمار"، وفقا لـ"روسيا اليوم". وتابع، خلال زيارة غير معلنة إلى مقر وزارة الدفاع، السبت الماضى، نشرت خطابها الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، أن المؤسسات الدولية منذ عام 1975 أكدت أن الاستفتاء ضرورى لحل الأزمة.

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