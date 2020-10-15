6 شروط لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا عبر «أبشر»

جددت منصة أبشر التذكير بـ6 شروط لإتمام خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا، من بينها ألا تكون مدة التأمين الطبي تغطي فترة التمديد المطلوبة، إلى جانب صلاحية جواز صاحب التأشيرة (الزائر) وسداد رسوم تمديد التأشيرة.

وأوضحت المنصة أنه لإتمام الإجراء أيضًا، يجب ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180يومًا من تاريخ الدخول للمملكة، مشيرة إلى أنه عند تنفيذ خدمة التمديد يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام.

كما أشارت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع «توتير» إلى أنه يجب أن يكون صاحب التأشيرة (الزائر ) موجود داخل المملكة ولم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، ونشرت منصة أبشر «إنفوجراف» بعنوان (تعرف على شروط خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا) جاء به ما يلي:

ــ ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180يومًا من تاريخ الدخول للمملكة.

ــ عند تنفيذ خدمة التمديد يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام.

ــ أن يكون صاحب التأشيرة (الزائر ) موجود داخل المملكة ولم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة.

ــ يجب أن تكون مدة التأمين الطبي تغطي فترة التمديد المطلوبة.

ــ صلاحية جواز صاحب التأشيرة (الزائر).

ــ سداد رسوم تمديد التأشيرة.

وفي وقت سابق، أورد حساب (أبشر) على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» إنفوجراف بعنوان: «أسئلة وأجوبة » وعلق عليه قائلاً: «تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة التي تهمّكم بخصوص خدمات منصة أبشر».

وفيما يلي تستعرض «عاجل» الأسئلة وإجاباتها:

ــ هل أستطيع الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة أبشر؟

نعم، يمكنك ذلك من خلال تبويب خدمات المكفولين ثم استعلامات واختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

ــ هل خدمة تسجيل المواليد تتطلب زيارة فروع الأحوال المدنية؟

لا يتم تنفيذ الخدمة إلكترونيا من خلال منصة أبشر واستلام الوثائق عن طريق العنوان الوطني (واصل).

ــ هل يلزم حجز موعد لتفعيل حساب أبشر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية؟

لا، يمكنك التحقق من الأجهزة القريبة منك من خلال الدخول على موقع أبشر في أسفل الصفحة واختيار مواقع التسجيل والتفعيل.

ــ كيف أجدد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة الذي لم تصدر له بطاقة الهوية من خلال منصة أبشر وما هي الخطوات في حال وجود رب الأسرة خارج المملكة؟

يتم ذلك من خلال خدمة المواعيد للجوازات من حساب رب الأسرة وفي حال تواجد رب الأسرة خارج المملكة يمكن تفويض شخص آخر لتجديد الجواز باستخدام خدمة التفاويض واختيار تفويض مراجعة القطاعات.

ــ بعد تقديم الإبلاغ عن الوثائق المفقودة هل أستطيع إلغاء البلاغ؟

لا يمكن إلغاء البلاغ ويتم حجز موعد من خلال خدمة طلب وثيقة بدل فاقد لاستلام الوثائق بنسخة جديدة.

ــ بعد تنفيذ خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة هل أستطيع طباعة البلاغ؟

يتم تقديم البلاغ إلكترونيا ولا يتطلب طباعته.