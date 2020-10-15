تطبيق اعتمرنا يتيح 4 تصاريح جديدة

أتاح تطبيق “اعتمرنا” الذي أطلقته وزارة العمرة والحج لتنظيم بدء عودة مناسك العمرة تدريجياً بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، 4 تصاريح جديدة.
وأصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الحصول على تصريح للصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة للرجال، والصلاة في الروضة الشريفة للنساء، بالإضافة إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه.
وسيتمكن الحاصلون على التصاريح الجديدة في أداء الصلاة في الحرمين الشريفين وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، مع بداية المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً بدءاً من الأحد المقبل، والتي تتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات بنسبة 75 % من الطاقة التشغيلية.
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