وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء في مدينة الرياض، مؤكدة ان تلك الوظائف للسعوديين فقط ولمتقني اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، بالمسميات والشروط التالية:

1 – مستشار أعمال ومدير إدارة التحليل , Business Consulting/Analysis Department Manager

بكالوريوس علوم حاسب, إدارة أعمال, اقتصاد أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تحليل الأعمال منها 3 سنوات في منصب إداري.

2 – محلل استشارات الأعمال , Consulting Business Analyst

بكالوريوس علوم حاسب, إدارة أعمال, اقتصاد أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تحليل الأعمال

3 – مهندس جودة البيانات , Data Quality Engineer

بكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في جودة البيانات وقواعد البيانات أو مجال مشابه.

و للتقديم من خلال الرابط التالي (https://bit.ly/2SRb1pc