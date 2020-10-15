مداهمة مقر وزير الصحة الفرنسي بسبب إدارة أزمة كورونا

أفادت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، بمداهمة مقر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في إطار تحقيق بإدارة أزمة كورونا، وفقًا لـ«العربية»، يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن البلاد تشهد ارتفاعا يوميًا ومقلقًا في عدد الإصابات، ما دفعه لفرض حظر التجول ليلًا (بين التاسعة مساء والسادسة صباحًا) في عدد من المدن الفرنسية الكبرى وعلى رأسها باريس ومرسيليا وتولوز؛ لمواجهة الموجة الوبائية الثانية.

وقال ماكرون، في حوار متلفز أجراه معه التليفزيون الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، إنّ «حظر التجوال سيستمر لأربعة أسابيع وسنذهب إلى البرلمان لتمديده حتى الأول من ديسمبر. ستة أسابيع هي الفترة التي تبدو لنا مجدية»، وأقرّت الحكومة الفرنسية بمرسوم الأربعاء حال الطوارئ الصحية التي تشكّل إطارًا قانونيًا لبعض القيود التي ستفرض بدءًا من منتصف ليل 17 أكتوبر، وستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال أزمة وباء كوفيد-19.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة الفرنسي، عن تدهور الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى إدراج أربع مدن ضمن المناطق «الأشد خطورة» بسبب انتشار فيروس كورونا.