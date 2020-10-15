“المرور” توضح فترة السماح لتجديد استمارة السيارة بعد انتهائها

أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس فترة السماح لتجديد استمارة السيارة بعد انتهائها .
وأشارت أن هناك مهلة 60 يوم من تاريخ انتهاء استمارة السيارة وبعدها تطبق الغرامة على صاحبها 100 ريال عن كل سنة تطويف .
وأوضحت أنه يمكن تجديد الإستمارة وإصدار تفويض داخلي وخارجي عبر موقع وزارة الداخلية وذلك ضمن خدمات المسجلين.
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