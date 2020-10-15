الرئيس الأذربيجاني: دمّرنا أسلحة أرمينية بقيمة مليار دولار

أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أن معدات عسكرية للقوات المسلحة الأرمينية بقيمة مليار دولار، تم تدميرها باستخدام الطائرات المسيرة وحدها؛ وفق ما نقلته “روسيا اليوم”، اليوم الخميس.
وتفصيلًا، قال “علييف” في مقابلة مع قناة تلفزيون “فرانس 24” بهذا الشأن: “فقط بواسطة الطائرات دون طيار التي تم شراؤها من تركيا، قمنا بتدمير معدات عسكرية لأرمينيا بقيمة 1 مليار دولار”.
وأضاف: “بالطبع، نستخدم أيضًا طائرات دون طيار تم الحصول عليها من مصادر أخرى. نستخدم المدفعية والعديد من الوسائط الحربية الأخرى. ومع ذلك، تسببت الطائرات دون طيار فقط في إلحاق أضرار بأرمينيا بقيمة مليار دولار”.
ولم يفصح الرئيس الأذربيجاني عن عدد الطائرات المسيرة في حوزة جيش بلاده؛ مكتفيًّا بالإشارة إلى أنها “كافية لتحقيق الهدف”.
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