أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد يوجه رسالة للرئيس الفرنسي

التقى سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي السليمان اليوم مع مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوفر فارنو وسلمه رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وعبر السليمان خلال اللقاء عن بالغ تقدير دولة الكويت لتضامن فرنسا الأخوي وتعاطفها الرفيع والواسع الذي أظهرته فور الإعلان عن وفاة المغفور له باذن الله حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

ومن جهتها اعربت فرنسا عن تعازيها بعدة صور تمثلت في البيان الذي أصدره وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ثم زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الى الكويت ولقائها سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد حيث سلمت رسالة تعزية من الرئيس الفرنسي.

وأشار إلى زيارة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية لمقر السفارة لتسجيل كلمة في سجل العزاء الى جانب ردود الفعل واسعة النطاق من مؤسسات المجتمع المدني في فرنسا ومختلف الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والإعلام الفرنسي.

من جانبه، وصف فارنو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بأنه رجل السلام و"القائد الذي يحترمه العالم أجمع" .

وقال إن فرنسا بنت علاقات طيبة في عهد الأمير الراحل شملت المجالات كافة لاسيما على الصعيد السياسي والاقليمي والاقتصادي.