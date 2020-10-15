القضاء الجزائرى يغرم ناشطا 50 ألف دينار بتهمة التحريض على التجمهر

أدانت محكمة جنح الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، فضيل بومالة، أحد نشطاء الحراك الشعبى بدفع غرامة 50 ألف دينار جزائرى (نحو 400 دولار)، بعد إدانته تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح مع تبرأته من تهمتى إهانة هيئة نظامية و عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية.





وطالبت النيابة الجزائرية، الأسبوع الماضى، بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بحق بومالة. وكان فضيل بومالة وُضع قيد الحبس، 14 يونيو الماضى، قبل أن يطلق سراحه فى 18 من نفس الشهر، وبدأت محاكمته فى 2 يوليو الماضى، قبل أن تتأجل لعدة مرات.

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