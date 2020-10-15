بعد تنفيذ اتفاق جزئى .. جريفيث يدعو لمناقشة وضع باقى الأسرى فى اليمن

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، على وجوب مناقشة وضع باقى الأسرى فى اليمن بأسرع وقت ممكن، بعد تنفيذ الاتفاق الجزئى الذى تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين الشهر الماضى، حسبما أفادت قناة "الحدث".





وقدّم جريفيث، اليوم الخميس، إحاطة لمجلس الأمن بعدما وصلت إلى مطار مدينة سيئون الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية عصراً طائرة تقل أول دفعة من أسرى القوات اليمنية الشرعية، فى إطار تنفيذ أكبر عملية تبادل بين الشرعية وميليشيات الحوثى منذ العام 2014، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى، قد أعلن وصول 15 أسيرا سعوديا و4 سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، ضمن عملية تبادل الأسرى التى انطلقت فى وقت سابق الخميس، استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الجزئى الذى تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين الشهر الماضى.

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