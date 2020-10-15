السعودية تحصل على رخصة لتصنيع مكونات مقاتلات التايفون البريطانية

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اعتبر رئيس شركة "وهج" أيمن بن أحمد الحازمى، حصولهم على هذه الرخصة، دلالة على التزام "وهج" بجودة المنتجات التى يتم تصنيعها، وحرصها على توطين هذه الصناعات، من خلال كوادر بشرية وطنية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، فى توطين الصناعات العسكرية.
وأوضح أن هذه فرصة لشركة "وهج" لأن تكون جزءًا من سلسلة الشركات الموردة التابعة لشركة بى إيه إى سيستمز، لتوفير المكونات الآلية لطائرة تايفون فى المملكة، مشيرا إلى أن استمرارهم فى التعاون مع الشركات السعودية للتوريد يؤكد دعمهم لرؤية المملكة.
وبحسب "واس" فإن طائرة "التايفون" البريطانية الصنع تعد أحدث الطائرات المقاتلة فى العالم لما تمتاز به من قدرة عالية على القتال وتملك إمكانات قتالية متقدمة، وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة، إضافة إلى كونها متعددة المهمات من بين أكثر المقاتلات تقدما الموجودة فى العالم.
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