التحالف العربى : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيرا سعوديا إلى الرياض

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربى تركى المالكى، اليوم الخميس وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية، من بينهم 15 أسيراً سعودياً و4 أسرى سودانيين.





وقال المالكى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- إن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكريه بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين. وثمن المالكى، قيادة القوات المشتركة للتحالف لجهود اللجنه الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس فى الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفى إطار اتفاق "ستوكهولم".

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