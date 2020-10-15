رئيس مفوضية السلام في السودان يؤكد أهمية إيجاد سند قانوني لاتفاق جوبا

أكد الدكتور سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام بالسودان، ضرورة إيجاد سند قانوني لاتفاق السلام، الذي تم توقيعه في جوبا في 3 اكتوبر الجاري، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاق ومصفوفته وفق الخطة الزمنية الموضوعة له.
وقال الدبيلو - في كلمة خلال ملتقى السلام والأمن في السودان - إنه يحب إيجاد سند قانوني للاتفاق "في حال لم يتم إدراجه في الوثيقة الدستورية"، داعيا إلى ضرورة الاتفاق على قانون وهيكل لتنفيذ اتفاقية السلام مع مراعاة إشراك فئتي الشباب والنساء.
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