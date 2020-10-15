“غريفيث”: إطلاق سراح الأسرى بريق أمل لليمن

وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عملية إطلاق سراح أكثر من 1000 معتقل التي بدأت اليوم (الخميس) والمتفق عليها في سويسرا؛ بأنها بريق أمل لليمن.
وقال “غريفيث” أمام مجلس الأمن: “سندعو الأطراف قريبًا لمناقشة المزيد من عمليات إطلاق السراح، بحسب ما تمّ الالتزام به في استوكهولم، وأكرّر دعوتي للأطراف للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم الصحافيون والسجناء السياسيون”.
وبين أن المفاوضات ستستمر حول مسودة إعلان مشترك، ما زال الطرفان منخرطين في العملية، ولكن لم يتّفقا بعد على نص.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الوضع العسكري في مأرب لا يزال متقلبًا، داعياً إلى وقف الهجوم بشكل كامل وفوري.
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