البعثة الأممية تثمن جهود حوار وفدى النواب والدولة الليبيين فى القاهرة

ثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، جهود وفدى، مجلسى النواب الليبى، والأعلى للدولة، مؤكدة على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع فى المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق فى الآراء بشأن الترتيبات التى من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام.





وأعربت البعثة، اليوم الخميس، عن أملها فى أن يؤدى هذا التطور فى الحوار، إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسى الليبى والمساهمة فى تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية"، كما أبدت امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الهام، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

واختتم وفدا مجلسى النواب الليبى، والأعلى للدولة، اجتماعاتهم فى القاهرة، حول المسار الدستورى، بالاتفاق على عقد جولة ثانية من المفاوضات فى مصر.

وقال الممثلون فى بيان صدر عنهم، الثلاثاء الماضى، إنه جرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالى من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة.

وأضاف البيان أن الطرفين "اتفقا على الاستمرار فى المناقشات، وأعربا عن رغبتهما فى عقد جولة ثانية من المفاوضات فى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكى يجرى مجلس النواب حوار مجتمعى للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضى قدما فى المسار الدستورى".