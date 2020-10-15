إعلان حالة الطوارئ فى ولاية كسلا شرقى السودان

وأفادت وسائل إعلامية، فى وقت سابق من اليوم الخميس، بمقتل 7 أشخاص وشرطى، أثناء تفريق تظاهرة احتجاجية على إقالة والى كسلا، فى السودان.

وفرضت السلطات السودانية حظرًا للتجول فى كسلا شرق البلاد، كما شكلت لجنة تحقيق فى أحداث العنف.

وأصدر رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك قرارًا، الثلاثاء الماضى، بإقالة صالح عمار، الوالى المدنى لولاية كسلا، بعدما أثار تعيينه خلافات بين قبيلتى البجا والبنى عامر فى شرق البلاد.

وبحسب الوكالة السودانية، تحولت الخلافات بين القبيلتين إلى اشتباكات فى نهاية أغسطس الماضى، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح عشرة، وحرق محلات تجارية.

وينتمى الوالى المقال، عمار، إلى قبيلة البنى عامر، حيث تعارض قبيلة البجا توليه المنصب بحجة أنه لا يمثل سكان الولاية. وأجرى ممثلو البجا مباحثات مع رئيس المجلس الانتقالى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتى"، فى أعقاب قيام أفراد من القبيلة بإغلاق الميناء الرئيسى للسودان فى بورتسودان لـ3 أيام.

وكان حمدوك عين 18 واليًا مدنيا بدلاً من الولاة العسكريين فى يوليو الماضى، فى إطار التحول الديمقراطى فى السودان خلال الفترة الانتقالية التى تمتد 3 أعوام.