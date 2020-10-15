عاجل .. مقتل 7 أشخاص وشرطى فى احتجاجات ضد عزل والى كسلا بالسودان

أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، بمقتل 7 أشخاص وشرطى، اليوم الخميس، أثناء تفريق تظاهرة احتجاجية على إقالة والى كسلا، فى السودان.



أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، بمقتل 7 أشخاص وشرطى، اليوم الخميس، أثناء تفريق تظاهرة احتجاجية على إقالة والى كسلا، فى السودان. وفرضت السلطات السودانية حظرًا للتجول فى كسلا شرق البلاد، كما شكلت لجنة تحقيق فى أحداث العنف.

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