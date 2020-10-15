واستهلت الوزارة رسالة توعوية عبر حسابها فى موقع "تويتر" اليوم الخميس بسؤال جاء كالتالى: "ماذا يفعل من أراد أن يعتمر إذا كان من الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات كورونا؟". وأجابت الرسالة على السؤال بأربعة ضوابط ينبغى مراعاتها وهى: يجب أخذ موافقة الطبيب المعالج قبل إصدار تصريح العمرة. والالتزام بالخطة العلاجية. وأخذ كمية كافية من الأدوية. واتباع الإجراءات الوقائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية : 4 نصائح لمن أراد العمرة فى ظل كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.