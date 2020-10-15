وزير الخارجية السعودى : أينما توجد المشاكل فى العالم تجد إيران

أكد وزير الخارجية السعودى، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أنه أينما توجد المشاكل فى العالم تجد إيران، مشيرا إلى دعمها الميليشيات والإرهابيين، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقال خلال ظهور افتراضى فى مركز أبحاث أمريكى "إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين"، مشيرا إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثى ودعم إيران لها. كما أضاف "جهود السلام يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وتابع "فى نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذى يمكن أن يحقق سلاما دائما واستقرارا دائما هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأمس الأربعاء، انطلق الحوار الاستراتيجى السعودى الأميركى فى العاصمة واشنطنن ويترأس الجلسات وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأميركى مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة.

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