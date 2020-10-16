وزير الإعلام اليمنى يدعو لتحقيق عاجل فى تصفية أسرى بمعتقلات مليشيا الحوثى

وأوضح وزير الإعلام -فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ- أن الوفد الحكومى المفاوض قبل تبادل مدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم بمقاتلين حوثيين أسروا فى جبهات القتال، وبذل جهودا كبيرة لإطلاق كافة الاعلاميين والصحفيين والنشطاء فى معتقلات مليشيا الحوثى فى ظل رفض وتعنت المليشيا‏.

وهنأ وزير الإعلام أهالى الدفعة الأولى من المختطفين والأسرى الذين تم إطلاقهم من معتقلات مليشيا الحوثى فى عملية تبادل تمت اليوم باشراف وتنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بناء على اتفاق رعته الأمم المتحدة.. داعياً إلى مضاعفة الجهود لإطلاق كافة المختطفين والأسرى وفى مقدمتهم المشمولين بالقرار الأممى‏.

ووجه الإريانى الدعوة للامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع على الحالة الصحية للمفرج عنهم والتى تشير المعلومات الاولية لإصابة عدد منهم باعاقات نفسية وجسدية وتردى وضعهم الصحى، جراء عمليات التعذيب الوحشى فى معتقلات الحوثى غير القانونية، مقارنة بالظروف الطبيعية لأسرى المليشيا‏.. داعيا فى هذا الصدد لتحقيق عاجل وشفاف فى جرائم تصفية عدد من الأسرى فى معتقلات مليشيا الحوثى، بعد إبرام الاتفاق الأخير للتبادل فى سويسرا، والذين فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب النفسى والجسدى واقتلعت أجزاء من أجسادهم وجرى التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية ومنهم الأسيرين محمد الصبارى وعزام صيفان‏.

وثمن الإريانى، الجهود التى بذلتها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث وفريقه واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء فى المملكة العربية السعودية لإتمام عملية التبادل، وحث الجميع العمل للتعجيل بخطوات إطلاق كافة المختطفين والأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل تنفيذا لاتفاق السويد.