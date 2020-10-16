المغرب يسجل 46 وفاة و3317 إصابة جديدة بكورونا

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، فقد أفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 2772 حالة.
ووفق الموقع ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2806237 منذ بداية انتشار الفيروس فى 2 مارس الماضى.
إلى ذلك، تم التأكد من 2077 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 136036.
ودعت وزارة الصحة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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