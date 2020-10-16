حذَّرت الإدارة العامة للمرور من مخالفةعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً، حيث تعيق رؤية المركبات الأخرى لك، مما يشكّل خطراً على مستخدمي الطريق.
وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرور يُحذر من مخالفة تصل غرامتها لـ 2000 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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