غرفة الرياض تعلن عن 145 وظيفة شاغرة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) بالتعاون مع مبادرة سابك لتمكين رؤية 2030 (نساند) عن طرح 145 وظيفة متنوعة للرجال والنساء خلال الأسبوع الحالي لحملة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، تشمل وظائف للنساء عن بعد، للعمل في الشركات السعودية في القطاع الخاص حسب الجهات والمسميات التالية:

1- الوظائف المتاحة للرجال:

شركة الماجد للعود (للرجال):

– بائع (لحملة الثانوية مع خبرة سنة).

– ممثل مبيعات (لحملة الثانوية مع خبرة سنة).الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (للرجال):

– مهندس ميكانيكي (لحملة البكالوريوس مع خبرة 3 سنوات – العمل في الخرج).

– مهندس جودة (لحملة البكالوريوس مع خبرة 3 سنوات- العمل في الخرج).

– فني ميكانيكي (لحملة الدبلوم ويفضل وجود خبرة – العمل في الخرج)

– فني إلكترونيات (لحملة الدبلوم ويفضل وجود خبرة – العمل في الخرج).

شركة اسواق عبدالله العثيم (للرجال):

– كاشير (لحملة الثانوية العامة).

– بائع (لحملة الكفاءة المتوسطة).

مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية (للرجال):

– مهندس سلامة (لحملة البكالوريوس مع خبرة 4 سنوات).

– مهندس معماري (لحملة البكالوريوس مع خبرة 4 سنوات).

– مسوق عقاري (لحملة البكالوريوس مع خبرة 4 سنوات).

– ممثل مبيعات (لحملة الدبلوم).

شركة صلة لتمكين العمل (للرجال):

– مهندس ميكانيكا (لحملة البكالوريوس مع خبرة 3 سنوات).

– مهندس كهرباء (لحملة البكالوريوس مع خبرة 3 سنوات).

– مهندس مدني (لحملة البكالوريوس مع خبرة 3 سنوات).

– محاسب (لحملة البكالوريوس مع خبرة 3 سنوات).

– إخصائي توظيف (لحملة البكالوريوس مع خبرة 3 سنوات).

2- الوظائف المتاحة للنساء:

شركة صلة لتمكين العمل (للنساء):

– مسؤولة تسويق هاتفي (بكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية – العمل عن بعد).

– موظفة خدمة عملاء (الثانوية العامة فما فوق – العمل عن بعد).

مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية (للنساء):

– مصمم داخلي (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة 4 سنوات).

– مسوق عقاري (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة 4 سنوات).

– مشرفة حسابات التواصل (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنتين).

التقديم بدأ أمس الخميس 1442/2/28هـ ومفتوح لمدة (خمسة أيام) من خلال الدخول على الرابط بالضغط هنا ثم الضغط على رابط (تفاصيل) أمام كل شركة، وتعبئة طلب التوظيف من خلال رابط (التسجيل).