بيان أوروبى مشترك: بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة يقوض جهود السلام

نددت دولاً أوروبية، اليوم الجمعة، بقرار دولة الاحتلال الإسرائيلى الخاص بالموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستؤدى بدورها إلى نتائج عكسية بما يقوض جهود السلام فى المنطقة.





ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، شدد البيان المشترك لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا على أن "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكًا للقانون الدولى، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى".

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