صناديق المخ

كثيرا ماتعترينا في حياتنا ساعات وأيام متتالية من الشعور بالتعب و الانهاك ، وتراكم الأعمال ، والعجز عن الانجاز ، أو عدم الاحساس بجمال اللحظة مما يجعلنا تائهين أمام كم هائل من الخطط والافكار المعطلة التي نستمر في تأجيلها بدافع استجماع القوة والمزاج ، وانهاء متطلبات الأولويات الضائعة في زحمة الأشغال المزعومة التي قد لاتكون اكثر من مجرد تكدسات تفكيرية نتيجة عدم القدرة على إنهاء المهام المطلوبة في اوقاتها ، مما يترتب عليها الكثير و الكثير من ساعات الاكتئاب المستمرة.

شخصيا ونتيجة لاصابتي بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب فلم يعد الاكتئاب وتراكم الاعمال شيئا عابرا وإنما روتينا متكررا أضطر لمقاومته بين الحين و الآخر ، ونتيجة لذلك قد أنفجر في أي لحظة على الأشخاص المحيطين بي متسائلة عن كيفية ضبط دماغي المضطرب بين هذا وذاك ، إلا أنني اكتشفت مؤخرا بأن الأمور التي كانت تتراكم في عقلي جاعلة مني شخصا منهكا ماهي إلا خرائط ذهنية تحتاج لطرحها على هيئة مخطوطات منظمة يسهل علي ترتيبها واسترجاعها مكتوبة بين الحين و الآخر !

ومع ان جزءا كبيرا منها قد لا يكون مهما حقا إلا أن كتابتها مرتبة ومراجعتها تسهل علي نقلها إلى سلة المحذوفات دون رجعة ، فقد تبين لي بعد ترتيب بعض اولوياتي بأنني كنت أحمل على عاتقي هم انجاز الكثير من المهام الممتصة للطاقة والتي بعد النظر فيها أصبحت اشياء لم تعد مهمة بالنسبة لي ، بل انها اصبحت من العقبات التي تقف حاجزا بيني وبين الالتفات إلى الامور المهمة التي علي القيام بها .

ليس هذا فحسب ، بل ان تداخل الخرائط الذهنية فيما بينها يعد من اكثر الأمور التي كانت تستهلك مني طاقتي ، حيث كان لابد من التفكير بشكل منفصل بين كل خريطة ذهنية وأخرى .

تخيل بأن مخك عبارة عن صناديق وبكل صندوق خريطة ، لا بد من فتح كل صندوق بشكل منفصل ، هذا بالضبط ما أعنيه ، فلو فتحنا جميع الصناديق في وقت واحد لأصبح من الصعب علينا التركيز فيما داخل الصناديق ، و من الاسهل علينا حقا ان نغلق جميع الصناديق ثم نقوم بفتح واحد منها والقيام بما في داخله واحدا تلو الاخر وهكذا .

كتبة: منار نليباري