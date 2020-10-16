عاجل.. الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 7 وزراء سوريين

وأشارت الأنباء إلى أن العقوبات الأوروبية على سوريا شملت 289 مسؤولا و70 كيانا. واختتمت دول الاتحاد الأوروبى قمتها المنعقدة فى بروكسل منذ قليل، حيث تطرق بيان القمة الختامى إلى سلسلة من القضايا الأوروبية والدولية الهامة، من بينها التنديد بالتصعيد التركى فى شرق المتوسط، والتصعيد التركى للحرب فى قره باغ، إضافة إلى مسألة ما بعد بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

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