بعد توقف عام .. عودة الطيران بين طرابلس وبنغازى فى ليبيا

وكانت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية قد أقلعت فى وقت سابق من مطار معيتيقة فى طرابلس باتجاه مطار بنينا فى بنغازى، وتعتبر هذه الرحلة الإعلان الرسمى عن فتح الخطوط الجوية بين المطارين.

ووصف المحلل الاقتصادى، سليمان الشحومى، عودة الطيران بين طرابلس وبنغازى بأنها خطوة مفرحة ومهمة لعودة التواصل ولمّ الشمل بين الليبيين.

وكتب الشحومى على حسابه الشخصى فى فيسبوك: "عودة الطيران بين بنغازى وطرابلس، خطوة مفرحة ومهمة فى هذا الوقت لعودة التواصل ولم الشمل بين الليبيين. تحية لكل من ساهم فى ذلك، نتمنى أن تفتح الطريق لمزيد من الجسور بين أبناء البلد الواحد".