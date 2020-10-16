أبو الغيط يرحب بمناشدة بابا الفاتيكان حول الميثاق التربوى العالمى

ودعا أبو الغيط إلى التضامن المشترك من كافة الفاعلين على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى من حكومات ومؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى وغيرهم على اتساع العالم العربى؛ لمواجهة تحديات قطاع التعليم فى الدول العربية، وخاصة فى ظل الجائحة الحالية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا أبو الغيط إلى التعاون والتضامن مع مناشدة البابا لمواجهة التحديات والالتزام بتطوير خطة للتعليم تستثمر فيها جميع الطاقات لتمكين كل طفل فى المجتمع بالحصول على تعليم ذو جودة.

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى التعاون والتضامن مع مناشدة البابا لمواجهة التحديات والالتزام بتطوير خطة للتعليم تستثمر فيها جميع الطاقات، بهدف ضمان حق التعليم للجميع بما فيهم الفئات الأكثر فقرا والمهمشين.

وكان بابا الفاتيكان فرانسيس قد طالب، من خلال رسالة فيديو تم بثها فى جامعة لاتيران البابوية بدعم من مجمع التعليم الكاثوليكى، جميع الأطراف التحلى بالشجاعة واتخاذ قرارات جذرية لحماية الأطفال والشباب ومستقبل الأجيال لبناء مستقبل تُحقق فيه مبادئ العدل والسلام والأخوة وعلى وجه التحديد، لاتخاذ رؤية مشتركة على الجبهة التربوية والتعليمية، لاستثمار كل الطاقات الممكنة.