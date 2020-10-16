الاتفاق يضم وليد أزارو

أعلن نادى الاتفاق رسمياً ضم المغربي وليد أزارو من الأهلي المصري بعقد يمتد لـ 2022، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة .

ونشر الحساب الرسمي للنادى على موقع “تويتر” تغريدة أعلن من خلالها ضم وليد أزارو رسمياً لمدة عامين، وجاء فيها “وليد أزارو اتفاقي حتى 2022”.

وكان المهاجم المغربي قد انتقل لصفوف الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في يناير الماضي قادماً من بطل الدوري المصري.

يشار إلى أن أزارو رفض تمديد عقده مع الاتفاق في يونيو الماضي بعد رفض إدارة الأخير طلبه بإلغاء تخفيض 50 في المئة من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي كانت فيها الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب فيروس كورونا.