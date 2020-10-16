تسجيل 221 حالة جديدة و5 وفيات بـ كورونا فى الجزائر

وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومى، ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 53 ألفا و998 مصابا، والوفيات إلى 1841 حالة وفاة.

وقال فورا، إن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 37 ألفا و856 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 36 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجارى.