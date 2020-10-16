فلسطين : حالة وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكد البيان الصحفى الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد للإصابات الجديدة بإجمالى 74 حالة، تلته مدينة القدس وضواحيها بواقع 73 إصابة، لافتًا إلى أن باقى حالات الإصابة توزعت على مختلف مناطق الضفة الغربية.
كما أشارت الوزيرة إلى وجود 41 مريضًا "فى غرف العناية المكثفة بينهم 6 حالات على أجهزة التنفس الصناعى".
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