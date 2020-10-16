وزير الخارجية الأردنى يدين قرار إسرائيل ببناء 4900 وحدة استيطانية

‏وأشار الصفدى -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة- إلى أن هذا القرار يعد خرقا للقانون الدولى وإمعاناً فى الخطوات اللاشرعية التى تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل، مؤكدا أهمية إيجاد موقف دولى واضح فى رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها وهو ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولى.

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