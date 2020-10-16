السعودية تمدد صلاحية تأشيرة الخروج النهائى آليا دون مقابل

يأتى ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
كما يأتى هذا التمديد الذى أصدره وزير المالية، فى إطار الجهود المتواصلة التى تتخذها الحكومة السعودية، فى التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية "كوفيد - 19"، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم فى التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
وأشارت الجوازات السعودية إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائى للوافدين، تم إلكترونياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى، من خلال النظام الآلى دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التى تم تمديدها 28.884 تأشيرة.
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