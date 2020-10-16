يذكر أن وزارة الصحة كانت أكدت، الخميس، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، داعية الجميع إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعى وتجنب المصافحة واتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار هذه الجائحة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده فى مكان مغلق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل 433 إصابة جديدة بكورونا و468 حالة شفاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.