السعودية تسجل 433 إصابة جديدة بكورونا و468 حالة شفاء

يذكر أن وزارة الصحة كانت أكدت، الخميس، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، داعية الجميع إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعى وتجنب المصافحة واتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار هذه الجائحة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده فى مكان مغلق.