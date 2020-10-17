رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا تلتقى وزير الخارجية الروسى

وأجرت الممثلة الخاصة بالإنابة وليامز، لقاء مثمراً مع وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، بما فى ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
كما أطلعت لافروف على الاستعدادات، التى تجريها البعثة لاستئناف أعمال ملتقى الحوار السياسى الليبى فى نهاية هذا الشهر عبر الاتصال المرئى وعبر اللقاءات المباشرة فى أوائل شهر نوفمبر فى تونس.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة عن شكرها للافروف على دعم روسيا المستمر لجهود الأمم المتحدة فى ليبيا.
واتفق الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود من قبل المجتمع الدولى دعماً لمسارات الحوار الليبى-الليبى التى تسيرها الأمم المتحدة وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.
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