النيابة العامة السودانية تفتح تحقيقا فى تصوير زوجة البشير

وذكر المكتب- فى بيان، مساء الجمعة- إن "المتهمة وداد بابكر تواجه إتهاما تحت أحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ويوم الأربعاء الماضى أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قراراً بالإفراج عن المتهمة بضمانة ضامنين، بعد اتخاذ كافة التدابير والحجز على كافة ممتلكاتها واستيفاء كل شروط الضمان".
وأشار إلى أنه من الاعتبارات التى وضعتها النيابة هى الحالة الصحية للمتهمة، التى تستدعى خضوعها للعلاج بالمستشفى وفق التقارير الطبية، موضحا أنه أعيد القبض عليها فى بلاغ من لجنة إزالة التمكين، فى نفس اليوم، وأفرج عنها وكيل النيابة المكلف يوم أمس الخميس.
وأضاف: "فوجئت النيابة بصورة المتهمة فى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتنافى مع الحقوق الدستورية للمتهم، ويمثل انتهاكا واضحا وصارخا غير كريم لخصوصية المتهمة".
وأوضح أن النيابة العامة تؤكد احترامها لحقوق المتهمين، وتشدد على أنها تعمل على إرساء سيادة حكم القانون والحفاظ على الضمانات الأساسية للمتهمين، مع تأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
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