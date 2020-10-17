الأرصاد .. سماء غائمة جزئياً على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت بمشيئة الله ، أن يكون مستقراً على معظم المناطق ، وسماء غائمة جزئيا على مرتفعات مناطق عسير وجازان .
كما أشارت الأرصاد ، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
أما عن درجات الحرارة اليوم السبت ، فتوقعت الأرصاد أن تسجل مكة 42 مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها 13 مئوية كأقل درجة حرارة.
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