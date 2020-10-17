«تقويم التعليم» توضح عدد مرات دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عدد المرات التي يحقّ للطلبة فيها دخول اختبار ستيب (STEP).

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد الطلبة بهذا الخصوص، أنَّ «عدد المحاولات التي يمكنك دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP هي عشر مرات خلال ثلاث سنوات».

ووجه أحد الطلبة استفسارًا قال فيه: «كم محاولة لاختبار ستيب.. هل من خمس محاولات أو لا؟».

من جهة أخرى، أعلنت هيئة تقويم التعليم، أنها ستعلن في وقت لاحق عن تفاصيل اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، ومواعيد التسجيل.