أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عدد المرات التي يحقّ للطلبة فيها دخول اختبار ستيب (STEP).
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد الطلبة بهذا الخصوص، أنَّ «عدد المحاولات التي يمكنك دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP هي عشر مرات خلال ثلاث سنوات».
ووجه أحد الطلبة استفسارًا قال فيه: «كم محاولة لاختبار ستيب.. هل من خمس محاولات أو لا؟».
من جهة أخرى، أعلنت هيئة تقويم التعليم، أنها ستعلن في وقت لاحق عن تفاصيل اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، ومواعيد التسجيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تقويم التعليم» توضح عدد مرات دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.