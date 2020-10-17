انطلاق مؤتمر المصالحة الوطنية سرت 2 فى ليبيا اليوم

ينطلق صباح اليوم السبت، فى مدينة سرت الليبية مؤتمر المصالحة الوطنية المعروف إعلاميا بـ "سرت 2" والذى يضم وفودا من القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وبحسب بيان وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، فإن مؤتمر "سرت 2" تشارك فيه الكتل والأحزاب السياسية الليبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالسلام والمصالحة، كما يشارك ممثلون عن الليبيين المهجرين فى الخارج والنازحين بفعل الحرب فى الداخل الليبى، إلى جانب مسؤولين وسياسيين سابقين ومن الشخصيات العامة عدد من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات والمثقفون.

وأشار بيان الخارجية، المنظمة للقاء الليبى، إلى أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على الثوابت الوطنية ووحدة وسلامة واستقلال وسيادة ليبيا على أرضها وجوها وبحرها، كما شدد البيان على رفض لغة السلاح بين أبناء الوطن الواحد وأن الحوار هو الأداة واللغة الوحيدة لحل الأزمات، وأن ليبيا وثرواتها لكل الليبيين دون تمييز بما يضمن عدالة توزيع الثروات.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر يحمل رسالة للسلام والعيش المشترك وتجاوز الألم والتأسيس للمستقبل، وصياغة وثيقة مرجعية وطنية تسهم فى حل الأزمة الليبية، على خلفية المرجعيات الدولية "مخرجات برلين وإعلان القاهرة".