فيديو.. عناصر الحشد الشعبى تحرق مقر الديمقراطى الكردستانى فى العراق

ووفقًا لما نقلته شبكة "العربية" الإخبارية، جاء إحراق مقر الحزب الديمقراطى الكردستانى فى رسالة تهديد مباشرة، ردًا على تصريحات القيادى فى الحزب هوشيار زيبارى، الذى دعا فى مقابلة تلفزيونية، إلى تنظيف المنطقة الخضراء من فصائل الحشد الشعبى، بسبب تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية الموجودة بالمنطقة.
وخرج العشرات بتظاهرة متوجهين إلى الفرع الخامس للحزب الكردستانى وسط بغداد، منددين بتصريحات زيبارى الأخيرة، وقام المحتجون بتحطيم أثاث المقر، واضرام النار فيه .
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