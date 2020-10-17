تنفيذ أول حكم إعدام بأمريكا منذ سبعة عقود.. في ديسمبر

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.
وذكرت الوزارة في بيان أن ليزا مونتجومري، المدانة بخنق امرأة حبلى في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في إصلاحية تير هوت بولاية إنديانا.
ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.
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