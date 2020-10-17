العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق تخاطب الكاظمي بشأن...

وجهت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن وجود حزب العمال الكردستاني وفصائل مسلحة "لا تنتمي إلى الحشد".

وقال المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، مزاحم الحويت، لـRT، إن "الأوضاع التي يشهدها قضاء سنجار اصبحت تحت خطر كبير بسبب تواجد منظمة pkk (حزب العمال الكردستاني التركي) وبعض الفصائل التي تنسب نفسها إلى هيئة الحشد الشعبي، وهي لا تمثله".

وأضاف: "هذه المجاميع المسلحة التي تقف وتحرض المواطنين ضد الاتفاقية المبرمة بين بغداد وأربيل هدفها منع عودة النازحين الى مناطقهم وتحريضهم على تظاهرات هدفها إشعال نار فتنة طائفية بين اهالي قضاء سنجار، كي يبقوا مستمرين بعمليات التهريب الى سوريا، وفرض الأتاوات على المواطنين، وتعريب القضاء لصالح اجندات خارجية".

وأثار الاتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق بشأن الوضع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى بشمال العراق، وإعادة النازحين إليه برعاية بعثة الأمم المتحدة، ردود فعل سياسية عراقية متباينة بين مؤيدة ومعارضة.

ورأت أحزاب وجهات سياسية عراقية الاتفاق حلا مثاليا لإعادة الاستقرار في سنجار وتجربة يمكن تطبيقها في مناطق أخرى من البلاد، في حين وصفت جهات أخرى الاتفاق بأنه إذعان لإقليم كردستان العراق.