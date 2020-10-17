استخبارات العراق : القبض على مسؤول الزكاة فى داعش

وحسبما نقلت "السومرية نيوز"، قال بيان الاستخبارات العراقية إن العملية أفضت أيضًا إلى إلقاء القبض على 3 من المعاونين فى مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد.
وقالت الوكالة، إن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية فى وزارة الداخلية، ألقت القبض على مسؤول مكتب الزكاة ولاية راوه - قاطع الفرات، بالإضافة إلى ثلاثة من معاونية فى منطقتى الدورة وحى الجامعة ضمن محافظة بغداد".
وأشارت إلى أن "المعتقلين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة"، موضحة أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بإنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك".
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