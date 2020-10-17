رُستم والباب العالي

تركيا وإيران دولتان إقليميتان من دول المنطقة لكل منهما أطماع لبسط نفوذهما وفق أجندات لم تعد سرية . فتركيا بعد الحرب العالمية الأولى انكفأت على نفسها تواجه مشاكلها الداخلية بدون أي طموح خارجي . إلى أن وقعت حادثة سفينة مرمرة (٢٠١٠) ومقتل تسعة مواطنين أتراك على يد البحرية الإسرائيلية ، فتأزمت العلاقات وطُرد السفير الإسرائيلي من أنقرة وتم تجميد المعاهدات والاتفاقيات بين البلدين ، حتى تدخل باراك أوباما ساعياً للمصالحة ، فأتصل نتنياهو بأردوغان وقدم اعتذاراً رسمياً ، كما وعد بإيجاد حلول لتخفيف الحصار على غزة . واعتبرت هذه الخطوة نصراً مؤزراً وتهافت تجار القضية على بلاط الثور الأحمر لتقديم التهاني وفروض الطاعة ، ومدحهُ بألقابٍ رائجة في سوق الشعارات . مما حرك لديه طموحاً سياسياً للإلتفات نحو الشرق الأوسط . فبعد أن كان يهرولُ عبثاً في الميدان الأوربي مطالباً بانضمام تركيا ، أصبح يهرول في ميدان القضية. ثم بعد سنة اندلع الربيع العربي ، ومثل تركيا سعت إيران لاستغلاله ولكن من خلال منظورها الخاص ، فرأت في ذلك فرصة لإعادة تصدير بضاعتها الكاسدة (ثورة الملالي) كما عملت على إيجاد حلفاء جُدد تضمهم إلى لقطائها . كوكلاء مسلحين لخدمة أهدافها . بساقٍ خشبية وأخرى مبتورة إلى أين يسعى الشرق الأوسط .
إن سقوط أنظمة وصعود أخرى جديدة محلها بسبب الربيع المشؤوم لهو تحولٌ كبير . تحولاً أدى إلى وجود فراغٍ تغلغل من خلاله مرتزقة وجواسيس وعملاء ووكلاء ومتحزبون يتبعون إما تركيا أو إيران من أجل تحقيق أهدافهما واستغلال ثروات تلك المناطق ، فهل تؤدي أطماعهما في نهاية المطاف إلى التصادم ؟
الإعلامي/ سلطان بن عماش
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